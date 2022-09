Kärntner Gletscher-Skigebiet schmolz Piste davon

Zusätzlich bereiten die extrem hohen Energiekosten den Verantwortlichen des Mölltaler Gletschers große Sorgen: „Wir werden in Zukunft noch viel wirtschaftlicher und effizienter arbeiten müssen, als wir es bisher schon getan haben und nicht mehr versuchen bei jeder Temperatur Maschinenschnee zu produzieren.“ Das große Glück des Gletscher-Skigebietes ist, dass es in fast 3000 Metern Höhe liegt und in den Wintermonaten dort oben noch richtig viel Naturschnee fällt.