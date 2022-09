Erster Spitzenkandidat gab seine Stimme ab

Oberhofer zeigte sich zuversichtlich: „Am 25. September gibt es eine historische Chance, ein Wechsel an der Spitze ist möglich.“ Der Tiroler Neos-Chef wird am Wahltag selbst bei der Wahlkommission in Mils tätig sein. „Es ist als Politiker unsere Pflicht, nicht nur Wahlwerbung zu machen, sondern sich am demokratischen Prozess zu beteiligen.“