Keine „Putschisten“! Das plant die Liste Hofmann

Die schmutzige Schlammschlacht in Hütteldorf liefert Schlagzeilen. Hausgemacht. Doch der Reihe nach. Bereits vor Wochen kamen Fans und prominente Mitglieder auf Steffen Hofmann zu: Rapid sei gespalten, von verkrusteten Strukturen geprägt. Es herrsche Stillstand. So entstand die Vision, eine völlig neue Präsidiumsliste auf die Beine zu stellen - mit dem einstigen „Fußball-Gott“ als Lichtgestalt an vorderster Front. Er solle den Klub einen, für die wirtschaftliche Kompetenz sollen andere sorgen: Michael Tojner, Varta-Boss und schon längst Rapid-Sponsor. Allianz-Vorstand Christoph Marek. Auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl war wie schon im Jahr 2019 im Boot. Gemeinsam wollte man am 15.August eine Bewerbung abgeben. Also keine Spur von einem Putsch. Doch einen Tag vor dem Fristenende zogen sich einige „Mitstreiter“ völlig überraschend wieder zurück. So blieb nur Bruckners erneute Kandidatur.