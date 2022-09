ÖFB-Straßenkicker: „Ich brauche keine Angst haben“

Zumal er jetzt in der Ligue 1 einschlug: Drei Tore in den ersten sieben Spielen gehen auf das Konto des offensiven Mittelfeldspielers. Und auch wenn es gegen Paris SG, Messi, Mbappe und Co. ein 0:5 setzte, sagt er selbstbewusst: „Ich habe positiven Respekt. Aber so wie ich spiele, brauche ich keine Angst haben. Ich bin ein Straßenkicker, frech, provoziere auch manchmal ganz gerne. Aber nur auf dem Rasen. Ansonsten bin ich ein ruhiger Typ, eher schüchtern.“ Was Rangnick gefällt: „Er ist einer der wenigen, der im Tempodribbling an Spielern vorbeikommen kann.“ Daher ist Cham nächste Woche erstmals im ÖFB-Team dabei.