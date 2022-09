Sarg der Queen war schon seit Jahrzehnten fertig

Am Sonntag wurde der Sarg über Nacht im Holyroodhouse-Palast in der schottischen Hauptstadt Edinburgh aufgebahrt, am Montag wurde er von einem verglasten Leichenwagen in einer Prozession mit König Charles III. und anderen Mitgliedern des Königshauses in die St. Giles Cathedral, der Hauptkirche der presbyterianischen Church of Scotland, gebracht.