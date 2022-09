„Wir waren besser!“ Barca-Trainer Xavi „pi...d“

Viele Chancen

Was auch nicht völlig unverständlich ist. Zumal seine These vermutlich nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist. Gerade in der ersten Halbzeit war Barca ziemlich sicher die bessere Mannschaft, hätte alleine durch Robert Lewandowski zweimal in Führung gehen können/müssen. Auch in der zweiten Halbzeit, als die „Blaugrana“ schon mit 0:2 zurücklagen, wurden noch Chancen kreiert. Pedri etwa scheiterte an der Stange beim Versuch, den Anschlusstreffer zu erzielen.