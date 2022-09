Klimawandel, „Nesthocker“: So ticken unsere Kinder

Marken und Markentreue gewinnen an Bedeutung

Sie habe kein Problem, sich anzupassen, wenn sie dafür entsprechende Gratifikationen bekommt. Das sei aber nicht nur positiv zu interpretieren. „Denn wenn sie davon einen materiellen Vorteil haben, verzichten sie auch gerne darauf zu sagen, was sie sich wirklich denken“, so Prof. Heinzlmaier. Marken werden immer unverzichtbarer. In einer Welt, in der nichts Bestand hat, geben sie Sicherheit, verhelfen zum Aufbau einer Identität. Nicht selten greifen Kids zur selben Marke. Die unangefochtenen Favoriten: Nike und Adidas.