Weihnachten im September

Und was ist daraus geworden? Eine Abfolge von völlig unterschiedlichen Bonuszahlungen, Steuererleichterungen, Zuschüssen etc. Ich wette, dass kaum jemand noch den Überblick hat: Was für den Einzelnen infrage kommt, was automatisch gewährt wird, was man beantragen muss, welche Anträge bei der Steuer es braucht etc.?