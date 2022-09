Auf Weide verendet: Tierquäler erschlug Schaf

Im Laufe des 5. Septembers soll sich die schreckliche Tat abgespielt haben. Auf einer von einem Elektrozaun eingezäunter Weide in der Gemeinde Lurnfeld im Bezirk Spittal an der Drau fand ein Bauer sein verendetes Schaf. „Ein Amtstierarzt wurde konsultiert. Er bestätigte, dass das Tier mit einem unbekannten, massiven Gegenstand erschlagen wurde“, so ein Polizist zur „Krone“.