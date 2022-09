Bakary Nimaga macht sich in Altach unverzichtbar

Neue Nummer eins

Schon im ÖFB-Cupspiel bei der Admira hat sich der Torhüterwechsel in Altach angekündigt. Gegen Rapid (0:1) bekam noch einmal Tino Casali die Chance, nutzte sie in den Augen von Klose aber nicht. Deshalb feierte Jakob Odehnal seine Bundesliga-Premiere. Und erhielt nachher Lob vom Trainer: „So geht es Manuel Neuer sehr oft. 90 Minuten nichts zu tun, um dann einen entscheidenden Schuss halten zu müssen. Er war mutig und selbstbewusst, das hat mir gefallen.“ Klar ist nach dieser Vorstellung, dass Odehnal auch in den nächsten Spielen im Tor stehen wird.