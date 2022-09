Twitter-Zwist zwischen Koita und Salzburg

Eigentlich war am Samstag aus Salzburger Sicht alles perfekt. Der Meister feierte einen 3:0-Sieg in Ried und tankte Selbstvertrauen vor dem Königsklasse-Duell gegen Chelsea am Mittwoch. Doch einer hatte keine gute Laune: Sekou Koita, der zuletzt mit Problemen am Sprunggelenk ausfiel, ließ auf Twitter seinem Unmut freien Lauf. Im Bullen-Paradies droht Ärger.