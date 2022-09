Pensionistin verlor Vermögen an falsche Polizisten

Gleich mehrere Personen wurden am Sonntag im Laufe des Tages von falschen Polizisten, männlich und weiblich, angerufen. Sie gaben sich als Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes aus und behaupteten, mehrere Personen nach einem Einbruch festgenommen zu haben, bei denen sie einen Zettel mit Name und Adresse der Person am Telefon aufgefunden hätten.