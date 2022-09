So können Sie den Tierschutzpreis Kärnten gewinnen

Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie ein Foto, eine Zeichnung oder den Link zu einem Kurzvideo Ihres Hundes entweder per Email an kaerntner@kronenzeitung.at oder per Post an die Krone Redaktion, Krone Platz 1 in Klagenfurt, und erzählen uns, warum die Beziehung zu Ihrem Hund so besonders ist. Einsendungen sind auch online über krone.at/kaernten möglich. Eine fachkundige Jury wählt die besten Teilnehmer aus, die Gewinner werden ab 23. September durch ein Online-Voting bestimmt.