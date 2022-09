Nach brisanter Umfrage: FPÖ erfreut, ÖVP verhalten

„Mit Vorsicht zu genießen“

Bei der OÖVP zeigte man sich am Sonntag hingegen wenig erfreut. Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger reagiert: „Eine Umfrage mit so einem Ergebnis ist natürlich nicht erfreulich – aber Umfragen sind immer auch mit Vorsicht zu genießen. Es geht momentan bei der Meinungsforschung zu wie an der Börse – rauf und runter. In Tirol schätzten die Meinungsforscher die ÖVP gerade noch auf 25 Prozent, wenige Tage später auf bis zu 39 Prozent und am Wahltag ist vielleicht wieder alles anders. “