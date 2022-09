Schweigeminute für die Queen bei Thronjubiläum

Schweigeminute für die Queen

Das strahlende Lächeln, das Margrethe seit jeher auszeichnet, ließ sich die nunmehr am längsten amtierende Monarchin der Welt dennoch nicht nehmen. „Sie strahlte wie das kleine Mädchen, das sie 1948 war, als sie zum ersten Mal ins Königliche Theater ging“, berichtete der Theaterrezensent der Zeitung „Berlingske“, Jakob Steen Olsen, nach Angaben des dänischen Rundfunks nach einer Gala-Veranstaltung am Samstagabend. In dem besagten Theater wurde die kunst- und kulturbegeisterte Königin mit Auszügen aus Ballett-, Musical- und klassischen Theaterstücken unterhalten. Für die verstorbene Queen wurde auf Margrethes Wunsch hin zu Beginn der Veranstaltung eine Schweigeminute abgehalten.