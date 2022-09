Betrunkene „bekämpften“ Werbetafel mit Schwert

Nicht alltägliche Szenen haben sich am späten Samstagabend in der U-Bahn-Station Spittelau in Wien abgespielt. Zwei Betrunkene hatten sich an einer Werbetafel abreagiert, und zwar mit einem eher unüblichen Gegenstand: einem Schwert. Warum sie es bei sich hatten? Zumindest dafür hatte einer der Verdächtigen eine Erklärung …