So werden Waffenkäufe in den USA bald nachweisbar

Debatte nach Massenschießereien

Massenschießereien wie die in einer Grundschule in Texas, bei der im Mai 19 Kinder und zwei Lehrer getötet wurden, feuern die Debatte über schärfere Waffengesetze in den USA immer wieder an. US-Präsident Biden hatte den Kongress zu strengeren Maßnahmen und der Verabschiedung von neuen Gesetzen gegen Waffengewalt in den USA aufgefordert.