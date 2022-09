Amoklauf in USA: Schütze (19) tötete vier Menschen

In Memphis im US-Bundesstaat Tennessee hat ein 19-jähriger Schütze bei einem stundenlangen Amoklauf mindestens vier Menschen getötet und drei weitere verletzt, bevor die Polizei ihn am Mittwochabend (Ortszeit) nach einer Verfolgungsjagd festnehmen konnte. Polizeichefin Cerelyn Davis sprach von mindestens acht Tatorten. Einen Teil seiner Aktionen übertrug der Täter demnach per Livestream auf Facebook. Seine Motive waren zunächst unklar.