Umfrage: Tiroler ÖVP stürzt auf 25,3 Prozent ab

VP-Spitzenkandidat hat bei Bekanntheit aufgeholt

In Sachen Bekanntheit hat VP-Boss Anton Mattle in den letzten Wochen einen „riesigen Schub“ gemacht – er liegt nun bei 86 Prozent gleich auf mit Georg Dornauer. Abwerzger hat hier mit 88 Prozent noch immer die Nase vorne. „Analysiert man die Bekanntheit der einzelnen Spitzenkandidaten, dann zeigt sich, dass der neue VP-Parteiobmann beim Bekanntheitsgrad von 71% in der Juni-Umfrage auf 78% bei der Juli-Umfrage nun auf 86% zugelegt hat“, zeigt Traweger auf. Es bleibt also weiter verdammt spannend!