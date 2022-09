Queen wurde im Ballsaal von Balmoral aufgebahrt

Überstellung nach Edinburgh

Am Sonntag wird der Sarg mit der Königin nach Edinburgh in den Palast von Holyroodhouse überführt. Dort wird sie zwei Tage aufgebahrt, bevor sie am Dienstag in den Buckingham-Palast nach London gebracht wird. Am Mittwoch wird ihr Sarg dann ins Parlamentsgebäude von Westminster gebracht, um hunderttausenden Menschen zu ermöglichen, sich von ihr zu verabschieden. Die Stadt London erwartet einen unvergleichlichen Ansturm.