„Iron-Max“ freut sich auf Tour de France-Stimmung

„Der zweite Rang beim Ironman Wales im Jahr 2019 war schon so etwas wie eine Initialzündung für meine Triathlon-Karriere. Es war auf jeden Fall mein erstes großes Ergebnis“, blickt Max Hammerle zurück. Heute, drei Jahre später, ist der Lauteracher erneut in der kleinen, an der Keltischen See gelegenen, Stadt Tenby auf der Langstrecke am Start. Aber nicht zwangsläufig mit dem Ziel es in die Top-3 zu schaffen. „Der Sport hat sich weiterentwickelt und das Feld hier ist viel stärker als vor drei Jahren. Ein Top-5-Rang ist mein Ziel.“