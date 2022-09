Pfarrwerfens Schafe sind zurück vom Tennengebirge

Lämmer im Rucksack und in der Tasche

Nach 1200 Höhenmetern Abstieg in den Hufen haben Tier und Mensch um 13 Uhr den Unterholz-Hof erreicht. Die Neugeborenen stecken in Tasche oder Rucksack. Die Schafe stärken sich mit Wasser und Salz, die Treiber bei Bier und Kotelett. Erst danach folgt das Aufteilen der Schafe auf ihre Besitzer. Grünwald kontrolliert jedes der Tiere noch einmal persönlich. Ohrmarke oder Farbmarkierung haben die meisten. Nur bei den Neuankömmlingen fehlen sie noch. „Um die 20 Lämmer sind heuer dazugekommen“, sagt Grünwald. Ganz genau wird er es erst nach dem letzten Schaf und dem letzten Haken auf seiner langen Liste wissen.