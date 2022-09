Archie und Lilibet jetzt Prinz und Prinzessin

Meghan: Archie wurde bei Titel übergangen

Meghan hatte in vergangenen Jahr in einem Interview gesagt, ihrem 2019 geborenen Sohn Archie Mountbatten-Windsor sei der Titel Prinz absichtlich vorenthalten worden. Nach Angaben von Chronisten stand er ihm aber zu dem Zeitpunkt gar nicht zu, weil er zu weit unten in der Thronfolge stand.