Experten warnen: Klimawandel bedroht Kulturerbe

Ein Bericht einer Expertengruppe an die EU-Kommission schlägt Alarm: „Die beispiellose Geschwindigkeit und das Ausmaß des Klimawandels bedroht das Kulturerbe“, heißt es in dem gestern vorgestellten Dokument, in dem erstmals die Folgen des Klimawandels für Kulturgüter untersucht wurden. Beklagt werden das Fehlen genauer Untersuchungen und Daten sowie geeigneter Gegenmaßnahmen. Auf allen politischen Ebenen bestehe dringend Handlungsbedarf, ebenso bei Forschung und Erziehung.