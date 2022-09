Serbien und Griechenland im EURO-Achtelfinale

Die beiden Titelfavoriten Serbien und Griechenland sind makellos und als Gruppensieger ins Achtelfinale der Basketball-Europameisterschaft gekommen. Die Serben um NBA-Star Nikola Jokic bezwangen am Donnerstag in Prag Polen mit 96:69 (52:33) und holten den fünften Sieg im fünften Spiel. Auch die Griechen um Giannis Antetokounmpo wahrten ihre perfekte Bilanz. Der 90:69 (51:36)-Erfolg gegen Außenseiter Estland war nie in Gefahr.