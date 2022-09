Frühesten Beleg für Amputation auf Borneo gefunden

OPs gab es auch bei Jägern und Sammlern

Bisher galt ein 7000 Jahren altes, in Frankreich gefundenes Skelett als frühester bekannter Nachweis einer Amputation. Die an ihm festgestellte Unterarm-Amputation schien zu bestätigen, dass solche Operationen nur in sesshaften Agrargesellschaften vorkamen und nicht bei Jägern und Sammlern. Der Fund auf Borneo deutet hingegen darauf hin, dass auch sie chirurgische Eingriffe durchführen konnten - und das mindestens 24.000 Jahre früher als bisher angenommen.