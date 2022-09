Bahamas: Frau beim Schnorcheln von Hai getötet

Eine 58-jährige US-Amerikanerin ist beim Schnorcheln auf den Bahamas von einem Hai getötet worden. Die Frau aus Pennsylvania wurde am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in den Gewässern von Green Cay in der Nähe der Hauptstadt Nassau angegriffen. Die Verstorbene hatte auf einer Kreuzfahrt in dem Inselstaat Station gemacht und mit ihrer Familie einen Schnorchelausflug unternommen.