Ricky Martin verklagt Neffen auf 20 Mio. Dollar

Vorwürfe gegen Musiker zurückgezogen

Sanchez hatte am 3. Juli eine einstweilige Verfügung gegen seinen Onkel eingereicht. Er behauptete darin, dass Martin ihn seit zwei Monaten stalken würde, nachdem er eine siebenmonatige sexuelle Beziehung beendet haben will. Am 20. Juli zog dann Sanchez den Antrag zurück und der Fall wurde vom Gericht in San Juan eingestellt.