Darum mussten Roberts & Clooney Kuss 80 Mal drehen

Bei den Dreharbeiten in Australien habe er sich um Roberts gekümmert, schilderte Clooney weiter. Während er mit seiner Familie angereist sei, kam die 54-Jährige allein nach „Down Under“. „Wir begannen auf Hamilton Island, wo es all die wilden Vögel gibt, und Julia hatte das Haus direkt unter Amal, mir und den Kindern“, so der einstige „Sexies Man Alive“. Jeden Morgen habe er nach Roberts gerufen - „und dann brachten wir ihr eine Tasse Kaffee herunter. Für meine Kinder war sie Tante Juju.“