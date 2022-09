Tötung von Lehrerin sorgt in den USA für Aufsehen

Die Tötung einer jungen Lehrerin im Bundesstaat Tennessee sorgt in den USA für Aufsehen. Die 34-Jährige wurde am Dienstag von der Polizei in der Stadt Memphis identifiziert, nachdem ihre Leiche am Vortag gefunden wurde. Zuvor hatten Ermittler tagelang mit einem Großaufgebot nach ihr gesucht. Die Frau war am Freitag beim Joggen in ein Auto gezwungen worden und verschwunden.