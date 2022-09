Dritter Ländle-Trip bringt Klagenfurt zur Weißglut

Schon zweimal musste Austria Klagenfurt in dieser ÖFB Cup-Saison ins Ländle reisen. Beim Auftakt Mitte Juli waren Peter Pacult und sein Team bei der Dornbirner Admira zu Gast, in Runde zwei am 31. August spielten sie in Bregenz - das sind 2152 zusätzliche Kilometer im Bus. Nun wurde der Austria mit dem FC Dornbirn ein weiterer Ländle-Klub zugelost, eigentlich vor eigenem Publikum. Eigentlich!