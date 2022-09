Rublew stürmt gegen Norrie ins Viertelfinale!

Andrej Rublew hat zum 6. Mal bei einem Major-Turnier bzw. zum 3. Mal bei den US Open das Viertelfinale erreicht! Der 24-jährige Russe eliminierte den als Nummer 7 gesetzten Briten Cameron Norrie nach knapp zweieinhalb Stunden sicher mit 6:4, 6:4, 6:4. Rublew hat damit nach 2017 und 2020 seine dritte Chance auf das Halbfinale in New York. Sein Gegner wird später zwischen Rafael Nadal (ESP-2) und Frances Tiafoe (USA-22) ermittelt.