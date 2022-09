Kroatien: Preise müssen in Euro angegeben werden

Kroatien ist seit 2013 EU-Mitglied und führt den Euro mit 1. Jänner 2023 ein. In den ersten beiden Jännerwochen soll es noch möglich sein, auch in Kuna zu zahlen. Die Händler und Händlerinnen dürfen das Wechselgeld jedoch nur in Euro zurückgeben. Ab dem 15. Jänner ist der Euro dann das einzige Zahlungsmittel in Kroatien.