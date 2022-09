Bittersüße Saisonbilanz von Ländle-Beachboy Reiter

Bittersüß - so fällt die Saisonbilanz von Vorarlbergs Beachvolleyball-Aushängeschild Jakob Reiter aus. Der Dornbirner, der in diesem Sommer erstmals mit Laurenc Grössig in die Sandkiste gestiegen war, beendete bei den Staatsmeisterschaften in Baden (NÖ) mit Rang fünf am Wochenende seine Beachsaison.