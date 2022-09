Barack Obama gewinnt Emmy als bester Erzähler

Emmy-Gala am 12. September

Die anderen Emmy-Nominierten in der Kategorie waren Lupita Nyong‘o, David Attenborough, Kareem Abdul-Jabbar und W. Kamau Bell. Die Emmys sind die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Die Preisträger in den Hauptkategorien werden am 12. September bei einer Gala in Los Angeles bekannt gegeben. Die ersten Auszeichnungen in verschiedenen technischen und kreativen Kategorien werden bereits vorher verliehen.