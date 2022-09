Teuerung: Ist Schulstart ein finanzielles Problem?

Die Teuerungen von Strom, Gas und auch Lebensmittel stellen viele Menschen in Österreich vor finanzielle Herausforderungen. Für Eltern kommt hinzu, dass der Schulbeginn häufig mit zusätzlichen Ausgaben einhergeht. Wie am Freitag berichtet, fallen hier die Kosten aufgrund von Preisabsprachen heuer zum Teil besonders hoch aus. Wie geht es der „Krone“-Community damit? Stellt für Sie der Schulstart ein finanzielles Problem dar? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!