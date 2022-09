Schwarzfahrer attackiert Wiener-Linien-Kontrolleur

Bissabdruck an rechter Schulter

Daraufhin attackierte und biss der Schwarzfahrer den 34-Jährigen. Aufmerksame Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Der Kontrollor erlitt durch die Schläge Verletzungen an der Nase und bei der Augenbraue sowie einen Bissabdruck an der rechten Schulter, außerdem wurde er von dem Täter gewürgt.