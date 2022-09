Zwei Tote bei Frontalcrash mit Pkw gegen Hausmauer

Großeinsatz in der Ortschaft Elling in Weng im Innkreis. Ein Pkw war gegen 6 Uhr früh auf der B 148 von der Fahrbahn abgekommen und war mit voller Wucht in die Außenwand eines Bauernhofes gekracht. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert. Den beiden Insassen des Unfallwagens - es handelte sich um zwei Männer aus der Slowakei - konnten leider aber nicht mehr geholfen werden. Sie dürften sofort tot gewesen sein.