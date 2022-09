Stundenlauf: 521 Meter fehlten Vojta zum Rekord!

Im Gegensatz zur EM in München, wo Vojta über 10.000 Meter einen starken Einbruch hatte, sich aber trotzdem ins Ziel gekämpft hatte, bot er in Brüssel eine wesentlich bessere Leistung in seinem ersten Stundenlauf. „Nach der EM war zwar etwas Unsicherheit vor dem Rennen dabei. Aber die ersten 10.000 m gingen sehr stark, danach war es natürlich schwerer, aber es war ein sehr solides Rennen für mich. Wenn es perfekt gelaufen wäre, hätte ich auch die fehlende Runde auf den Millonig-Rekord schaffen können“, glaubt der Niederösterreicher, der von einem „coolen Erlebnis“ des Stundenlaufs sprach.