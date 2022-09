Drogenhund erschnüffelt in Rollstuhl 13 kg Kokain

Am Mailänder Flughafen Malpensa konnte am Freitag ein internationaler Drogenhändler festgenommen werden. Die Grenzpolizei entdeckte mithilfe eines Drogenspürhundes 13 Kilo Kokain in einem motorisierten Rollstuhl (siehe Video). Das Rauschgift war in der Lederpolsterung versteckt.