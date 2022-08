Mississippi: 15 Kokain-Pakete am Strand gefunden

Aufschrift soll die genaue Herkunft klären

Ein Anwohner wurde verhaftet, weil er ein gefundenes Paket, statt es bei der Polizei abzuliefern, behalten hatte. Die Ziegel ​sind mit einem „Dior“-Etikett versehen, was den ermittelnden Beamten helfen soll, ihre genaue Herkunft zu klären. „Wir untersuchen die Verpackung, die Markierungen darauf und nehmen sie in eine Bundesdatenbank auf, die sie identifiziert und anderen Beschlagnahmungen in der Datenbank zuordnet“, sagte Rob Drace vom Sheriff-Büro in Harrison County.