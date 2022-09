Seekirchens Erfolgslauf soll weitergehen

Zu Beginn der neuen Saison leisteten sich die Seekirchner mit einem 1:2 bei Aufsteiger Hallein einen Ausrutscher. Ab diesem Zeitpunkt spielte die Lapkalo-Elf aber wie ausgewechselt - konnte fünf Siege und ein Remis in Folge einfahren.



Zuletzt gab es einen 4:0-Auswärtssieg in Kuchl. Die Serie will man im heutigen Heimspiel gegen den amtierenden Salzburger-Meister St. Johann natürlich fortsetzen. Die Chancen stehen nicht schlecht - immerhin fallen beim TSV nicht weniger als elf Spieler aus. Den Humor hat man bei der Lottermoser-Elf aber trotzdem nicht verloren und nein, es ist nicht die richtige Aufstellung...