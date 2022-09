Der Kampf gegen blockierte Straßen und Gehwege

Parkregeln und Tempolimit

Unter dem Vorsitz von Verkehrsausschuss-Obmann Christian Glück wurden nun erste Arbeitsergebnisse präsentiert. So sollen vier zentrale Themen möglichst schnell bearbeitet werden: „Neben einem geregelten Parken von E-Scootern in der Innenstadt, muss die Fahrgeschwindigkeit auf maximal 20 km/h gedrosselt werden, wobei in der Fußgängerzone nur Schritttempo erlaubt ist“, heißt es in der Aussendung der Stadt Klagenfurt.