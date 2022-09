Angst vor Lahmlegung der Vorarlberger Wirtschaft

Produktionseinstellugen drohen

Eine jüngst von der IVV und Wirtschaftskammer durchgeführte Umfrage verdeutlicht die Dramatik: Demnach gab die überwiegende Mehrheit der Industriebetriebe an, dass der Anteil der Energiekosten am Umsatz seit 2020 um ein Vielfaches gestiegen sei - und dies, obwohl nicht wenige Unternehmen langfristige Verträge abgeschlossen hatten. Viele dieser Kontrakte laufen zudem mit Ende des Jahres aus, mit dem Ergebnis, dass sich so manche Firma mit einer Verzehnfachung der Energiekosten konfrontiert sehen wird.