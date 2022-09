Ed Sheeran: Nur ein Part des 65.000-Teile-Puzzles

Bis in die kleinsten Winkel

Wenn er das kunterbunte Treiben in die eigenen Hände nimmt, funktioniert es noch immer am besten. Ein beeindruckendes „Castle On The Hill“ geht über in das Hip-Hop-lastige „2step“, bevor er kurz darauf bei „Give Me Love“ wieder den Faserschmeichler mimt und sich erneut aus dem Publikumsbereich erleuchten lässt. Mit der lässigen Selbstsicherheit eines wahrhaftig großen Popstars leitet der Künstler durch sein Set und peitscht seine Songs dabei fast zu sehr an. Mit der Publikumsinteraktion beginnt Sheeran erst relativ spät, lange Zeit wird der Abend nach dem Prinzip „let the music do the talking“ getragen und von der beeindruckenden Bühne gestützt. Die Stimmung unter den Anwesenden ist durchgehend am Siedepunkt und es vergeht keine Sekunde, in der die Fans nicht vollkommen textsicher sogar in die kleinsten Winkel des lyrischen Schaffens Sheerans vordringen. Dazu dieser mainstreamtaugliche Eklektizismus: 80er-Referenzen bei „Overpass Graffiti“, eine Geige beim Hit „Galway Girl“, große Gefühle und Mitsinggarantie während „Thinking Out Loud“.