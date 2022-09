Van der Bellen kündigt sich für die Airpower an

300.000 begeisterte Fans kommen am Freitag und Samstag nach Zeltweg, um die größte Flugshow Österreichs zu bewundern. Mit dabei werden auch einige Politikerinnen und Politiker sein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen soll am Samstag nach Zeltweg kommen. 2016 traf er in der Obersteiermark auf seinen damaligen Kontrahenten in der Wahl des Bundespräsidenten, den FPÖ-Mann Norbert Hofer.