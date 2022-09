Fleißiger Oberösterreicherin AMS-Geld gestrichen

Auch neuen Dienstvertrag übermittelt

Die Oberösterreicherin ist jedenfalls enttäuscht: „Ich habe vom ersten Tag an durchgehend gearbeitet und aus eigener Kraft innerhalb weniger Wochen eine neue Anstellung gefunden. Ich habe dem AMS auch meinen neuen Dienstvertrag übermittelt. Nur weil ich nicht auf der Terrasse in der Sonne sitze, sondern mit meiner Familie verreist bin, worauf wir uns so lange gefreut haben, wird mir das Geld gestrichen“. Es ist ja wirklich nicht zu verstehen.