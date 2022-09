Kräftiger Anstieg bei deutschen Spritpreisen

Eine Schnellauswertung der Preise an knapp 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg im Zeitraum zwischen 6 und 6.30 Uhr am Donnerstag durch die Deutsche Presse-Agentur mithilfe der Spritpreis-Daten des ADAC wies bei einem Großteil der Anbieter für Superbenzin mehr als 2 Euro aus, der Diesel teilweise mehr als 2,30 Euro pro Liter.