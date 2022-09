„Wildsau“ ist für Trip mit Lugner fitgespritzt

Ein Blick auf den Society-Kalender 2022 macht ADABEI sicher. Ja, er wird’s tatsächlich: Richard Lugner, der Baumeister und Erschaffer des Opernball-Schreckens aller Staatsoperndirektoren, wird am 11. Oktober 90 Jahre alt. Pardon, jung! In seinem Fall lassen wir das nicht nur aus Respekt, sondern einfach deswegen so stehen, weil es den Tatsachen entspricht. Ergo dessen müssen seine Damen, der mittlerweile zum Kult avancierte „Streichelzoo“, mit dem Evergreen mithalten.