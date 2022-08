Hoffnungsschimmer: Einigung am Flughafen-Gipfel

Opposition will alles „genau beobachten“

Während sich der Landeshauptmann über das Ergebnis freut, will Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer die Situation genauestens beobachten. „Nach den Dauerstreitigkeiten der vergangenen Monate, die sogar nach wie vor Gerichte auf unterschiedlichen Ebenen beschäftigen, bleibt jetzt zu hoffen, dass die sich abzeichnende Einigung in eine positivere Zukunft für den Flughafen führt“, so Köfer.